Никакой возни: идеальные овощи в аэрогриле за 25 минут

Овощи в аэрогриле — это отдельная магия. В отличие от духовки, где они часто получаются либо сыроватыми, либо превращаются в тряпку, аэрогриль за считанные минуты создает на поверхности овощей аппетитную карамельную корочку, а внутри оставляет их сочными и упругими. Это идеальный гарнир для тех, кто не любит возиться у плиты, но ценит яркий вкус. А если добавить чуть-чуть пармезана и чеснока, овощи становятся настолько самодостаточными, что могут выступать в роли основного блюда.

Возьмите 1 крупный цукини, 1 красный сладкий перец, 1 морковь и небольшую головку брокколи. Цукини нарежьте толстыми кружками, перец — крупными квадратами, морковь — брусочками, брокколи разберите на соцветия. Все кусочки должны быть примерно одинакового размера, чтобы они приготовились одновременно. В большой миске смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, 1 ч. л. орегано, соль и перец по вкусу. Выложите овощи в миску и перемешайте.

Разогрейте аэрогриль до 190 градусов. Выложите овощи в корзину или на решетку в один слой, стараясь не нагромождать их друг на друга. Готовьте 15 минут, затем откройте, перемешайте и готовьте еще 10 минут. За 5 минут до готовности достаньте корзину, посыпьте овощи 50 г тертого пармезана и верните обратно. Сыр расплавится, образуя румяную корочку, которая придаст блюду дополнительную текстуру и пикантность.

Подавайте овощи горячими, посыпав свежей петрушкой. Они отлично сочетаются с рыбой, мясом или просто с ломтиком поджаренного багета. А если у вас остались вчерашние овощи, не беда — на следующий день их можно добавить в омлет или смешать с пастой. Аэрогриль сделал из простых продуктов настоящее ресторанное блюдо без лишнего жира и сложностей.

Совет: не бойтесь экспериментировать с набором овощей. Баклажаны, тыква, спаржа, даже корень сельдерея — все отлично получается в аэрогриле. Главное правило — резать овощи одинаковыми кусками и не перегружать корзину, иначе они будут не жариться, а тушиться.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 3 порции): Калорийность: 180 ккал. Белки: 7 г, Жиры: 12 г, Углеводы: 12 г.

Ранее мы рассказали о том, как приготовить французский бутерброд за 10 минут