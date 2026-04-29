Готовим мясную запеканку: топ-3 рецепта на любой вкус

Готовим мясную запеканку: топ-3 рецепта на любой вкус
Мясные запеканки не требуют ювелирной точности. Накидал ингредиенты в форму, залил соусом, отправил в духовку — и через час на столе горячее душистое блюдо. Мы отобрали три варианта, которые никогда не подводят. Первый — классика с фаршем и картошкой, второй — нежнейший с курицей и брокколи, третий — сезонный с кабачками и сметаной.

Картофельная запеканка с мясом: любимая с детства

Возьмите 500 г фарша (свинина пополам с говядиной), 1 кг картофеля, 2 средние луковицы, 100 г сыра, 2 яйца, 300 мл молока, а также соль, перец по вкусу.

Картошку нарежьте кружками, лук порубите мельче. На сковороде обжарьте лук, затем добавьте фарш и жарьте, разбивая комки лопаткой, пока цвет не сменится с розового на серый. Приправьте. Форму смажьте маслом. Уложите слой картофеля, подсолите, затем весь фарш, затем оставшийся картофель. Яйца взбейте с молоком, подсолите, залейте запеканку. Сверху щедро посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем фольгу снимите и пеките еще 15 минут до золотистого верха. Не торопитесь резать — дайте постоять 10 минут.

  • Совет: картофель перед выкладкой можно на минуту залить кипятком — тогда он быстрее дойдет и не останется сыроватым в середине.

Картофельная запеканка с мясом: любимая с детства Картофельная запеканка с мясом: любимая с детства Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нежная запеканка с курицей и брокколи под сырным кремом

Эту запеканку можно готовить, когда хочется одновременно и полезно, и вкусно. Она легкая, но сытная, с волшебным сочетанием белого мяса и зеленых соцветий.

Возьмите 400 г куриного филе, 300 г брокколи, 200 г сыра (хорошо плавится сулугуни или гауда), 3 яйца, 200 мл сливок, 5 г мускатного ореха, соль и перец по вкусу.

Курицу нарежьте кусочками по 2 см. Брокколи разберите на соцветия, опустите в кипящую воду на пару минут, затем промойте ледяной водой — так сохранится яркий цвет и упругость. В миске взбейте яйца со сливками, добавьте половину натертого сыра, мускатный орех, соль, перец. Форму смажьте маслом. Смешайте курицу с брокколи, выложите в форму, залейте приготовленной смесью. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 25 минут при температуре 180 градусов. Готовность определяйте по застывшей поверхности и румяной корочке.

  • Совет: брокколи не переваривайте при бланшировке, иначе она превратится в кашу и потеряет форму.

Нежная запеканка с курицей и брокколи под сырным кремом Нежная запеканка с курицей и брокколи под сырным кремом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сочная запеканка с кабачками и мясом в сметанной заливке

Кабачки делают блюдо невероятно сочным, а сметана придает едва уловимую кислинку.

Возьмите 400 г мяса (лучше свинину средней жирности или мякоть индейки), 2 молодых кабачка, 1 луковицу, 200 г сметаны, 2 яйца, 100 г сыра, 2 столовые ложки муки, 20 г укропа, соль и перец по вкусу.

Мясо нарежьте маленькими кубиками. Лук мелко порубите. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук, затем мясо до легкого румянца. Поперчите, посолите. Кабачки нарежьте кружками толщиной 1 см. Если кабачки старые, снимите кожуру и выскребите семена. В отдельной посуде смешайте сметану, яйца, муку, рубленый укроп и щепотку соли. Форму смажьте. Выложите половину кабачков, затем все мясо, затем оставшиеся кабачки. Залейте сметанной смесью. Присыпьте тертым сыром. Запекайте 35 минут при 180 градусах. Готовой запеканке обязательно дайте постоять под полотенцем минут 10.

  • Совет: если кабачки водянистые, нарежьте их, посыпьте солью, подождите 10 минут и слейте лишнюю жидкость — иначе запеканка поплывет.

Сочная запеканка с кабачками и мясом в сметанной заливке Сочная запеканка с кабачками и мясом в сметанной заливке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезные советы

Никогда не ставьте форму в холодную духовку — дождитесь полного разогрева.

Если верх начинает гореть, а середина еще сырая, просто прикройте блюдо фольгой.

Сыр для корочки натирайте на крупной терке — он ляжет красивыми подпалинами.

Нарезайте мясо и овощи примерно одинаковыми кусочками, чтобы все пропеклось одновременно.

Не экономьте на заливке: именно она превращает обычную запеканку в нежный пудинг.

И помните: запеканка любит отдых. Вынули из духовки — подождите, не спешите с ножом. С каждой минутой она становится плотнее и ароматнее.

Оксана Головина
О. Головина
