Редис вырастет раньше всех — эти сорта в 2026 году хвалят даже опытные дачники

Редис давно стал любимым овощем у дачников, ведь именно он одним из первых появляется на весеннем столе. Но чтобы корнеплоды выросли сочными, хрустящими и без пустот, важно правильно выбрать сорт. В 2026 году огородники особенно советуют обратить внимание на несколько ранних и ультраранних вариантов.

Одним из самых быстрых считается гибрид «Алешка F1». Первые корнеплоды можно собирать уже через 16 дней после всходов. Редис получается ровным, сладковатым и без сильной горечи.

Любителям необычных овощей понравится сорт «Белый зефир». У него белая кожица и нежная мякоть с легкой остротой. Созревает такой редис примерно за три недели и хорошо растет как в теплице, так и в открытом грунте.

Сорт «Две недели» полностью оправдывает свое название. Урожай появляется очень быстро, а сами корнеплоды отличаются красивой двухцветной окраской.

Не теряют популярности и старые проверенные сорта — «Жара» и «Заря». Они ценятся за стабильный урожай, устойчивость к болезням и приятный вкус без резкой жгучести.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что ранний редис особенно любит регулярный полив без пересыхания почвы. Она также советует не загущать посадки, иначе корнеплоды вырастут мелкими и потеряют сочность.

