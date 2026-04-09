Адвокат объяснил, что грозит за воровство шелухи с лука в магазине

Адвокат объяснил, что грозит за воровство шелухи с лука в магазине Адвокат Жорин: снятие шелухи с лука в магазине ради покраски яиц грозит штрафом

Россиянам, которые специально снимают шелуху с лука в магазинах для покраски пасхальных яиц, грозит штраф, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Сергей Жорин. По его словам, подобные действия могут квалифицировать по статье о причинении имущественного вреда торговой точке.

Если человек специально обдирает в магазине луковицы, чтобы набрать шелухи, это уже не про «взял мусор», а про возможное повреждение товара, — объяснил эксперт.

Он уточнил, что при умышленной порче без значительного ущерба возможно применение статьи 7.17 КоАП РФ. Она влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей, резюмировал Жорин.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что лучше всего красить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей, в том числе имбиря, каркаде и шелухи от лука. Также она посоветовала выбирать традиционные куличи весом примерно 500 граммов.

До этого глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что цены на яйца в России в скором времени могут снизиться. Он напомнил, что в преддверии Пасхи служба направила крупным производителям и торговым сетям письма с рекомендацией придерживаться ответственного ценообразования.