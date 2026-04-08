Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху

Лучше всего красить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей, в том числе имбиря, каркаде и шелухи от лука, заявила «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Врач также посоветовала выбирать традиционные куличи весом примерно 500 г. Слишком мелкие изделия быстро засохнут и потеряют вкус.

Луковая шелуха — традиционная. Есть и натуральные составы: имбирь дает желтый цвет, каркаде — бордовый, красноватый. Синего мы не получим, зеленое можно получить с участием натуральных растительных компонентов. Много сейчас красивого, исключительно для продажи, еще дороже намного. Но лучше использовать фермерские продукты и натуральные красители, — подчеркнула Королева.

Она уточнила, что при выборе кулича важно обращать внимание на состав. В нем не должно быть сорбиновой кислоты или пальмового масла — такие ингредиенты могут навредить ЖКТ. Кроме того, последний из них повышает уровень холестерина, предупредила врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что перед тем, как красить яйца к Пасхе, нужно проверить их свежесть. По ее словам, сделать это можно с помощью обыкновенной воды: если яйцо всплывет, значит его не стоит употреблять в пищу. Эксперт уточнила, что у свежего яйца плотность выше, чем у воды, поэтому оно опустится на дно.