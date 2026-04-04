Плюс-минус 20: от аномальной жары до метелей — погода в России 6–12 апреля

Тепло отступает из европейской части страны, зато на Урале и юге Сибири почти как на Кавказе. Но в Забайкалье, Ямале и Якутии все еще снег и морозы, а на Чукотке — метели. О погоде в РФ на неделе с 6 по 12 апреля NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода ожидается 6–12 апреля в Москве и соседних регионах

В Москве неделя начнется с относительно прохладной и пасмурной погоды с небольшими дождями, в ночные часы — с мокрым снегом. В понедельник ночью +2–4 градуса, днем — +9–14. Во вторник станет холоднее на один-два пункта. В ночь на среду до −2, днем — от +8 до +13. С четверга до воскресенья по ночам от −3 до +2, днем — от +5 до +10.

В Московской, Смоленской, Тверской, Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях в начале недели местами потеплеет до +11–16 градусов, пройдут дожди. Во вторник и среду преобладающая дневная температура составит 8–13 градусов тепла, дожди продолжатся. Во второй половине недели температура не превысит +11, осадки усилятся.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях дожди. В первые дни недели днем до 10–15 градусов выше нуля, к середине периода — не теплее +13, во второй половине — от +6 до +11. В четверг ночные заморозки до −2, возможен снег.

В Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Курской и Белгородской областях в начале недели до +16 градусов, возможны небольшие дожди. Во вторник похолодает примерно на три градуса, а осадки усилятся. В среду и четверг дневная температура от +9 до +12, практически повсеместно дожди. Ближе к выходным днем до +9, по ночам до −1.

Что известно о погоде 6–12 апреля в Петербурге и на северо-западе страны

В Петербурге в понедельник и вторник днем от +8 до +10 градусов, небольшой дождь. В среду осадки продолжатся, но похолодает примерно до +5. В ночь на четверг ожидаются заморозки до −2, днем — около +4.

В Псковской, Новгородской и Ленинградской областях в начале недели днем воздух прогреется местами до +14 градусов, небольшие дожди. Во вторник — не выше +9, в среду — до +7, небольшие и умеренные дожди. В четверг ночью местами подморозит до −4, днем — в диапазоне от +5 до +8, небольшие осадки прогнозируются в виде дождей и мокрого снега.

В Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в первой половине недели днем от +6 до +12 градусов, небольшие дожди, во вторник в отдельных районах мокрый снег. В середине недели днем до +12, на юге Коми ожидаются сильные осадки. В Архангельской области со среды ожидается похолодание до +5 днем, ночью заморозки, временам умеренные осадки. Во второй половине недели днем преобладающая температура в диапазоне от +5 до +7, небольшие и умеренные дожди.

Какая погода на неделе с 6 по 12 апреля будет в Поволжье и на юге

В Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Пермском крае, Кировский и Нижегородской областях начало недели будет аномально теплым. Днем в понедельник до +15, но почти повсеместно дожди. Во вторник похолодает примерно на три градуса в Нижегородской области, а в других регионах сохранится теплая погода, а местами даже воздух прогреется до +17, но осадки продолжатся, наиболее интенсивные — в Прикамье и на Вятке.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях дожди, наиболее сильные в среду и четверг, в отдельных районах 9 апреля может выпасть до половины месячной нормы осадков. Дневная температура в понедельник составит 12–17 градусов тепла, во вторник — до +18, в среду похолодает на два-три пункта, в четверг — не более плюс 8–12 градусов.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях небольшие и умеренные дожди. В начале недели до +20 градусов, в среду и четверг — от +11 до +16.

В Краснодарском крае и Адыгее, республиках Северного Кавказа и Ставрополье с понедельника по среду до +20 градусов, а местами и чуть выше, в последующие дни — до +18. На протяжении недели не обойдется без осадков, сильные дожди ожидаются 6 и 9 апреля.

Как изменится погода с 6 по 12 апреля на Урале

На Ямале в понедельник и вторник не выше +2–3 градусов при небольших осадках, которые усилятся в среду, но дневная температура понизится до нулевой отметки, в четверг — не выше −2, а ночью подморозит до −8–13, местами до −22 и снег.

В ХМАО до +10–12 градусов, по ночам слабые морозы. Дожди здесь ожидаются с 7 по 9 апреля.

В Свердловской и Тюменской областях в первой половине недели местами от +16 до +18 градусов, дожди. К четвергу похолодает примерно на четыре градуса, осадки продолжатся.

Аномально жаркая погода сохранится в Челябинской и Курганской областях. В понедельник ожидается до +19 градусов, во вторник — до +18, в среду — до +16, в четверг и пятницу — до +14, дожди.

Что говорят в Гидрометцентре о погоде 6–12 апреля в Сибири

Как и на Урале, аномально тепло в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях, дожди ожидаются в течение всей недели. Температура в начале недели достигнет +17–20 градусов. Со среды до конца недели днем от +8 до +15, по ночам местами подморозит до −4.

На севере Красноярского края снегопады, в начале недели днем около −5 градусов, со вторника похолодает до −12–15, по ночам до −18.

На юге Красноярья, в Хакасии, Республике Алтай, Тыве и Иркутской области днем в понедельник до +18, во вторник до +14, в среду и четверг до +16, однако преобладающая температура будет находиться в диапазоне от +2 до +10 градусов, по ночам местами морозы до −10. Дожди со снегопадами почти во всех регионах, наиболее интенсивные в среду.

Где с 6 по 12 апреля будет самая холодная погода

В Якутии ожидается разнообразная погода. В центральных районах республики умеренные и сильные осадки 8 апреля, а в южных — 9 апреля. Преобладающая дневная температура от +2 до +7 градусов, по ночам в восточных и северных улусах — до −20 и ниже, в центральных — до −17, в западных — до −15.

В Бурятии днем местами потеплеет до +12–17 градусов, на севере не выше +8, а по ночам морозы до −16. Осадки ожидаются всю неделю, наиболее интенсивные во вторник.

В Забайкалье также не обойдется без осадков. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов выше нуля, по ночам местами в северных районах до −18.

На Чукотке снегопады, дневная температура от −2 до +1 градуса, по ночам морозы до −17–19. В начале недели в районе Певека метель и сильный ветер до 33 метров в секунду, усиление осадков с непогодой ожидается в четверг.

В Магаданской области днем до +2–3 градусов, по ночам морозы до −10. В течение рабочей недели ожидаются дожди со снегом.

На Камчатке всю неделю дожди и мокрый снег. В начале периода воздух прогреется до +5–7 градусов, ночью около нуля, местами на севере и в центре полуострова морозы до −9.

Какой будет погода с 6 по 12 апреля на юге Дальнего Востока

В Амурской области днем в течение недели в диапазоне от +8 до +13 градусов, по ночам местами до −8. Со вторника практически ежедневно ожидаются осадки.

В Хабаровском крае сильные осадки прогнозируются в четверг. Преобладающая дневная температура в южной части региона от +7 до +12 градусов, по ночам морозы до −2, в северных районах — до −12.

В Приморье температура днем до +12–17 градусов, по ночам от +2 до +4. Осадки ожидаются всю неделю, наиболее интенсивные в понедельник.

На Сахалине в дневные часы 5–7 градусов тепла, по ночам слабые морозы. Сильные осадки ожидаются во вторник и среду.

