Москвичам рассказали о неутешительном прогнозе перед 9 Мая В начале мая в Москве ожидается прохладная погода без потепления

Погода в Москве в начале мая 2026 года будет достаточно прохладной и нестабильной, существенного потепления по сравнению с концом апреля не ожидается, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями». По ее словам, более точный прогноз станет известен ближе к концу месяца.

Потепления у нас пока не ожидается. Ночная температура будет положительной, но не высокой, в пределах плюс 1–6 градусов. И дневная температура плюс 7–10 градусов, не выше этого, — подчеркнула Позднякова.

По предварительным данным сервиса RU-METEO, 8 и 9 мая в столице ожидается облачная погода. В эти дни столбики термометров могут показывать до плюс 6 градусов в ночное время и до плюс 16 градусов днем.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что временный снежный покров высотой до 8 см появится в столичном регионе в конце рабочей недели. По его прогнозу, это произойдет в пятницу, 24 апреля. В самой Москве, добавил метеоролог, снег будет менее интенсивным.