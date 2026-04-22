Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 19:29

Москвичам рассказали о неутешительном прогнозе перед 9 Мая

В начале мая в Москве ожидается прохладная погода без потепления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Погода в Москве в начале мая 2026 года будет достаточно прохладной и нестабильной, существенного потепления по сравнению с концом апреля не ожидается, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями». По ее словам, более точный прогноз станет известен ближе к концу месяца.

Потепления у нас пока не ожидается. Ночная температура будет положительной, но не высокой, в пределах плюс 1–6 градусов. И дневная температура плюс 7–10 градусов, не выше этого, — подчеркнула Позднякова.

По предварительным данным сервиса RU-METEO, 8 и 9 мая в столице ожидается облачная погода. В эти дни столбики термометров могут показывать до плюс 6 градусов в ночное время и до плюс 16 градусов днем.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что временный снежный покров высотой до 8 см появится в столичном регионе в конце рабочей недели. По его прогнозу, это произойдет в пятницу, 24 апреля. В самой Москве, добавил метеоролог, снег будет менее интенсивным.

Москва
погода
синоптики
9 Мая
майские праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.