Москвичам спрогнозировали новые заморозки

Ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные, а днем температура поднимется не выше +11 градусов, также возможен кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в субботу, 25 апреля, в городе прогнозируется плюс 7–9, а по области плюс 5–10 градусов. В столице также ожидается северный ветер, но в субботу он будет слабее, чем в пятницу. В воскресенье днем воздух прогреется до +11 градусов, вероятны кратковременные дожди.

В субботу погода в Москве будет лучше, чем в пятницу. Немного подрастет атмосферное давление, погода ожидается облачная, без осадков. Ночь будет прохладной в Москве — в столице ожидается плюс 1 — плюс 3 градуса, местами температура может опуститься до минус 1 градуса, — заявила специалист.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Санкт-Петербурге на неделе с 27 апреля по 3 мая ожидается умеренно теплая погода. Средняя температура воздуха, по его словам, будет держаться на уровне +8–10 градусов, а ночью от +1 до +3 градусов. Ильин также уточнил, что к концу недели атмосферное давление в городе поднимется до 770 миллиметров ртутного столба.