В Совфеде предложили провести военные учения у берегов Франции

Россия могла бы провести ответные военные учения в Ла-Манше, заявил сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что планируемые Францией и Польшей ядерные маневры над Балтийским морем рассматриваются как провокационное действие, цель которого — вызвать у России реакцию.

Возможные ядерные учения Франции и Польши над Балтийским морем — провокация, направленная на то, чтобы вывести Россию из себя. При этом обращает на себя внимание несоразмерность силы, которую демонстрирует Франция. У Парижа относительно небольшое количество ядерных боеголовок, а она ведет себя так, будто является крупнейшей ядерной державой, — заявил сенатор.

Он добавил, что в настоящее время Россия не планирует учения у берегов Франции, однако при возникновении реальной угрозы может предпринять ответные меры. По его словам, тогда речь уже будет идти не о маневрах. Франция в конечном итоге столкнется с последствиями, как это уже происходило в истории, заключил Джабаров.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Москву не пугают возможные совместные ядерные маневры Франции и Польши, поскольку любая агрессия против России обернется для этих стран «ядерным самоубийством». Так он прокомментировал информацию о планах Парижа и Варшавы провести учения ВВС.