В Польше приняли решительные меры из-за «активности» российской авиации

Польша подняла в воздух истребители на фоне якобы активности России на Украине

Истребители Военно-воздушных сил Польши и их союзников были подняты в воздух из-за сообщений о якобы «повышенной активности» России на Украине, заявило оперативное командование родов вооруженных сил Польши в соцсети Х. Также в режим повышенной готовности перевели наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации начались полеты военной авиации, — говорится в сообщении.

При этом нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было. В последнее время польские военные все чаще публикуют подобные сообщения. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на территории Украины.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что за конфликт на Украине платят одни лишь европейцы. По его словам, с приходом к власти президента США Дональда Трампа финансовый вклад американцев «стал равен нулю».

До этого стало известно, что военные летчики России и стран НАТО ведут наблюдение друг за другом в небе над Балтийским морем. Стороны оценивают возможности и риски, но избегают прямого столкновения. Командир французского авиакрыла из четырех истребителей Rafale назвал это игрой в «кошки-кошки».