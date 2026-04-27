27 апреля 2026 в 18:37

Россиянина отправили за решетку на семь лет за подготовку теракта на Кубани

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Александра Линцова к семи годам колонии строгого режима, передает ТАСС. Его признали виновным в подготовке теракта в здании администрации Мостовского городского поселения. Первые три года назначенного срока мужчине предстоит провести в тюрьме.

Линцов осуществил приготовление к совершению теракта, а также заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе 2025 года Линцов решил поджечь здание администрации. Он купил в магазине две бутылки с зажигательной смесью и отправился к месту преступления. Довести задуманное до конца он не успел — его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее суд приговорил троих жителей Ростова-на-Дону к срокам от 10,5 до 20 лет колонии за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. Фигуранты приобрели топливо на заправке и совершили поджог релейного шкафа, а также получили от неустановленного лица координаты других целей в Пролетарском районе.

До этого в Чувашской Республике возбудили уголовное дело о теракте в отношении 18-летнего жителя города Шумерли. Молодой человек по заданию кураторов поджег полицейские автомобили. Мошенники убедили юношу, что он помогает правоохранительным органам.

