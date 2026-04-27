27 апреля 2026 в 15:08

Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто

В Чувашской Республике возбуждено уголовное дело о теракте в отношении 18-летнего жителя города Шумерли, который по заданию кураторов поджег полицейские автомобили, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ. Молодой человек подозревается в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, повлекшем значительный имущественный ущерб.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Шумерли, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 24 апреля подозреваемый проник на охраняемую стоянку служебного транспорта межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский». Действуя под влиянием неизвестных лиц, которые координировали его через мессенджер и убедили, что он помогает правоохранительным органам, молодой человек с помощью горючей жидкости поджег четыре полицейские машины. Злоумышленника задержали прямо на месте происшествия.

Ранее в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда сообщили, что житель Томской области, не достигший совершеннолетия, был признан виновным в госизмене и попытке теракта на железнодорожных путях. Судебным решением ему назначено 6,5 года воспитательной колонии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предоставил норвежцу российское гражданство
Мать бросила коляску с ребенком в российском городе
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Молнии убили 14 человек в одной из стран Азии
Путин пообещал, что Россия приблизит мир на Ближнем Востоке
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад и растают сугробы
«Изрядный путь»: Песков объяснил важность российского парламентаризма
В дептрансе обратились к москвичам на фоне снегопада
Новый глава Россотрудничества Чайка заявил о широком круге задач ведомства
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

