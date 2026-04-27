Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто

В Чувашской Республике возбуждено уголовное дело о теракте в отношении 18-летнего жителя города Шумерли, который по заданию кураторов поджег полицейские автомобили, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ. Молодой человек подозревается в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, повлекшем значительный имущественный ущерб.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Шумерли, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 24 апреля подозреваемый проник на охраняемую стоянку служебного транспорта межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский». Действуя под влиянием неизвестных лиц, которые координировали его через мессенджер и убедили, что он помогает правоохранительным органам, молодой человек с помощью горючей жидкости поджег четыре полицейские машины. Злоумышленника задержали прямо на месте происшествия.

Ранее в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда сообщили, что житель Томской области, не достигший совершеннолетия, был признан виновным в госизмене и попытке теракта на железнодорожных путях. Судебным решением ему назначено 6,5 года воспитательной колонии.