Развлекательный центр загорелся под Пензой

Пожар охватил кровлю развлекательного центра в Спутнике Пензенской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар охватил кровлю развлекательного центра в городе Спутнике Пензенской области, сообщило региональное управление МЧС России. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Тушение огня осложняется погодными условиями.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилую часть здания, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее мощный пожар вспыхнул в Уфе. Огромные столбы черного дыма можно было увидеть с разных точек города. По предварительным данным МЧС, горела площадка по авторазбору.

До этого в здании Института комплексного развития территорий в центре Москвы прошла эвакуация из-за пожара. По данным столичного управления МЧС, предварительной причиной возгорания в строении в Большом Сухаревском переулке названа неисправная проводка.

