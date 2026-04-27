Нутрициолог назвала неочевидную опасность кофе

Нутрициолог Чернышова: кофе с молоком и сливками может привести к набору веса

Людям, которые худеют или хотят поддерживать себя в форме, стоит учитывать калорийность кофе с молоком и сливками, сообщила NEWS.ru терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, такие популярные напитки, как капучино, латте и особенно раф содержат довольно много калорий и при частом употреблении могут стать причиной набора веса.

Капучино, латте и тем более раф — это достаточно калорийные напитки. Легко можно набрать вес, если мы перебарщиваем с калориями, просто не учитывая несколько чашек капучино в день, — подчеркнула Чернышова.

При этом она отметила, что вполне допустимо добавлять в кофе немного сахара — не более двух ложек. По ее словам, это не повредит фигуре. Кроме того, кофе не является заменой завтраку, его не следует пить на голодный желудок, так как таким образом можно повредить слизистую оболочку желудка, предостерегла Чернышова.

Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова предупредила, что стоимость чашки кофе в России может подорожать к концу года на 30–40%. По ее словам, средняя цена напитка может подняться до 500–600 рублей. Она отметила, что рост стоимости кофе быстро влияет на поведение потребителей. Эксперт пояснила, что на начало 2026 года продажи кофе навынос снизились на 3%.

Анна Акимова
