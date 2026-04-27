Россиян предупредили о подорожании кофе на 30-40% Стоимость чашки кофе в России может подорожать к концу года до 500-600 рублей

Стоимость чашки кофе в России может подорожать к концу года на 30-40%, сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова. По ее словам, цена напитка может подняться до 500-600 рублей.

Она отметила, что рост стоимости популярного напитка быстро влияет на поведение потребителей. Эксперт пояснила, что на начало 2026 года продажи кофе на вынос снизились на 3%.

Суворова также рассказала, что повышение цен вызвано несколькими причинами. Среди них — неурожай в Бразилии и во Вьетнаме, рост арендных ставок для кофеен, усложнение ситуации с логистикой. Она добавила, что в нынешней ситуации наиболее устойчивым остается интерес к домашнему приготовлению кофе и к вендинговым автоматам.

Ранее директор по маркетингу компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, Николай Борисов заявил, что холодный кофе в банках содержит минимальное количество сахара. По его словам, срок годности напитка позволяет покупать его большими партиями и всегда иметь под рукой.