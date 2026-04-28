28 апреля 2026 в 16:47

В Молдавии раскрыли возможную причину минирования Украиной границы с ПМР

Киверь: Киев заминировал границу с Приднестровьем для переброски войск

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украина прибегла к минированию границы с Приднестровьем для освобождения части дислоцированных в этом районе войск и переброски их на фронт, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Валерий Киверь в эфире «Радио Молдова». По его словам, соответствующая версия наиболее правдоподобна.

Я прекрасно понимаю, что часть военных сил, которые могли бы использоваться в других районах Украины, где идет горячая фаза конфликта, дислоцированы вдоль границы с Молдовой. Думаю, и это логично, что такие действия могут позволить освободить часть этих сил для использования непосредственно в зоне боевых действий, — отметил он.

Ранее депутат Государственной думы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что президент Республики Молдова Майя Санду в самом начале российской спецоперации совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.

