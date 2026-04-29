В Курской области рассказали о полчищах сбитых БПЛА

60 беспилотников Вооруженных сил Украины сбили за минувшие сутки в небе над Курской областью, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, вместе с тем украинские войска 38 раз ударили артиллерией по отселенным районам области.

Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 28 апреля до 09:00 29 апреля сбито 60 украинских беспилотников различного типа. 38 раз враг ударил артиллерией по отселенным районам, — написал Хинштейн.

Силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников. Атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областями. ВСУ также пытались атаковать Республику Крым.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей.