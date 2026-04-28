Раскрыто суточное количество артиллерийских ударов ВСУ по Курской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли 83 артиллерийских удара по отселенным районам Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, за тот же период в регионе сбили 35 украинских беспилотников различного типа.

Всего в период с 09:00 27 апреля до 09:00 28 апреля сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 83 раза враг применил артиллерию по отселенным районам, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что после украинской атаки в селе Щекино Рыльского района выбило окна в многоквартирном доме. Также в селе Макеево Рыльского района был атакован гражданский автомобиль. 40-летний мужчина получил слепое осколочное ранение левого плеча и спины.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.