Задержание подростка с амфетамином обернулось катастрофой для наркобаронов

Задержание подростка с амфетамином у ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге привело к обнаружению крупного тайника с наркотиками, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, устанавливаются каналы распространения.
На Лиговском проспекте сотрудники задержали 17-летнего юношу, при котором были свертки, подготовленные к распространению. В ходе проверки правоохранители вышли на квартиру на улице Морской Пехоты.
Там изъяли более 1,2 килограмма запрещенных веществ, а также весы и упаковочные материалы. В помещении находилась 18-летняя девушка, ее задержали. Она заявила, что найденное вещество — амфетамин, его направили на экспертизу.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте амфетамина через интернет. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли электронные весы, упаковку, около 50 подготовленных закладок, а также несколько пакетов и пластиковый контейнер с наркотическим веществом.
