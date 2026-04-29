Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 11:27

Задержание подростка с амфетамином обернулось катастрофой для наркобаронов

Полиция Петербурга нашла килограммы амфетамина после задержания подростка у ТЦ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Задержание подростка с амфетамином у ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге привело к обнаружению крупного тайника с наркотиками, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, устанавливаются каналы распространения.

На Лиговском проспекте сотрудники задержали 17-летнего юношу, при котором были свертки, подготовленные к распространению. В ходе проверки правоохранители вышли на квартиру на улице Морской Пехоты.

Там изъяли более 1,2 килограмма запрещенных веществ, а также весы и упаковочные материалы. В помещении находилась 18-летняя девушка, ее задержали. Она заявила, что найденное вещество — амфетамин, его направили на экспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте амфетамина через интернет. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли электронные весы, упаковку, около 50 подготовленных закладок, а также несколько пакетов и пластиковый контейнер с наркотическим веществом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Регионы
Санкт-Петербург
наркотики
подростки
Задержание подростка с амфетамином обернулось катастрофой для наркобаронов
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.