Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю Адвокат Ануфриев: землю могут изъять из-за запустения

Земельный участок могут отобрать из-за долгого запустения, рассказал «Газете.Ru» адвокат Альберт Ануфриев. Он отметил, что у каждого участка есть свое назначение.

Государство заинтересовано в эффективном использовании своих земель на благо людей. Недопустимо, чтобы на землях сельскохозяйственного назначения вместо выращивания культурных растений росли кустарники и бурьян, — рассказал Ануфриев.

Адвокат подчеркнул, что в будущем с развитием технологий контроль будет автоматизироваться. По его словам, отсутствие долгов по арендной плате не защитит от изъятия земли.

