Участок будет выглядеть дороже: 7 саженцев для «вау-эффекта» без сложного ухода

Красивый сад далеко не всегда означает бесконечные подкормки, укрытия и дорогие экзоты. Часто самый сильный эффект дают растения, которые выглядят необычно и «дорого», но при этом спокойно растут без постоянной возни. Именно такие саженцы обычно и создают тот самый эффект сада «как с картинки».

Гортензия метельчатая «Ванилла Фрайз» — один из самых беспроигрышных вариантов. Огромные соцветия сначала белые, потом становятся клубнично-розовыми. Даже один куст сразу делает участок более эффектным.

Пузыреплодник «Диабло» добавляет глубину и контраст за счет темной бордовой листвы. Очень неприхотливый кустарник, который отлично держит форму и выглядит декоративно весь сезон.

Ива «Хакуро Нишики» создает тот самый «японский» эффект. Весной и в начале лета ее листья становятся розово-бело-зелеными, и участок сразу выглядит более стильным.

Дерен белый «Элегантиссима» хорош даже зимой: летом украшает сад пестрой листвой, а зимой — яркими красными побегами.

Сосна горная «Мопс» — идеальный вариант для современных садов. Компактная форма, густая хвоя и минимум ухода. Особенно красиво смотрится рядом с камнями и злаками.

Спирея японская «Голден Принцесс» дает яркое золотистое пятно в саду и при этом практически не требует внимания. Хорошо переносит стрижку и быстро разрастается.

Мискантус китайский — декоративный злак, который моментально добавляет участку объем и «европейский» вид. Осенью его пушистые метелки выглядят особенно эффектно.

Главный секрет дорогого на вид сада — не количество растений, а правильные формы, контрасты и фактуры. Даже несколько таких саженцев способны полностью изменить впечатление от участка без сложного ухода и постоянной возни.