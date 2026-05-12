Забудьте о розах и пионах: этот кустарник цветет мегабутонами, а уход за ним проще, чем за кактусом

Рододендроны — это короли весеннего сада, которые своими роскошными соцветиями затмевают даже пионы и розы.

Их цветение похоже на огромные яркие букеты: шапки из 10–20 крупных воронкообразных цветков собраны в плотные соцветия, напоминающие фейерверк или облако, зависшее над зеленью.

Оттенки поражают воображение — от нежно-розовых и белых до огненно-оранжевых, пурпурных и почти черных, а у некоторых сортов лепестки украшены контрастным крапом или золотистыми пятнами.

В российском климате рододендроны чувствуют себя прекрасно, если выбрать правильные сорта. Для средней полосы и даже Сибири выведены зимостойкие гибриды, которые без укрытия выдерживают морозы. Лидеры по выносливости: сорта «хельсинкский университет», «гаага», «голден лайтс» и «рози лайтс».

Цветут рододендроны с конца апреля по июнь в зависимости от сорта, радуя глаз 3–4 недели подряд. Для дачи эти кустарники хороши тем, что растут в полутени, любят кислую почву и не требуют частых подкормок. Уход за ним проще, чем за кактусом.

Дарья Иванова
