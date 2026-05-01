Сажаете куст — получаете золотой забор, который пахнет медом: растет во всех регионах России

Желтая акация, или карагана древовидная, — это неприхотливый кустарник, который станет настоящей золотой жемчужиной вашей дачи.

Карагана выдерживает морозы до -40 °C, что позволяет ей расти во всех регионах России, и отлично переносит самую сильную летнюю засуху, не требуя частых поливов. Она практически не болеет, не поражается вредителями и растет на любой почве.

Цветение желтой акации — это зрелище, которое никого не оставит равнодушным. В конце мая — начале июня, когда листья уже полностью распустились, куст превращается в сплошное золотое облако. Тысячи ярко-желтых цветков-мотыльков, похожих на маленьких бабочек, источают нежный медовый аромат.

Этот кустарник хорош не только сольной партией, но и незаменим для создания живой непроходимой стены. Чтобы вырастить плотный забор, высаживайте саженцы на расстоянии 30–50 см друг от друга. Карагана прекрасно переносит стрижку и быстро дает густую поросль.

