ПВО и Черноморский флот уничтожили 23 дрона и три катера ВСУ

Севастополь подвергся массированной комбинированной атаке со стороны вооруженных сил Украины. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в отражении нападения были задействованы силы Черноморского флота, подразделения ПВО и мобильные огневые группы.

В Севастополе силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили этой ночью комбинированную атаку ВСУ, — сообщил глава региона.

В ходе оборонительных действий в районе Северной стороны и Балаклавского муниципального округа было успешно сбито 23 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, российские военные уничтожили три безэкипажных катера противника на значительном удалении от береговой линии. Губернатор подчеркнул, что в результате ночного инцидента никто из местных жителей и личного состава не пострадал.

Ранее стало известно, что 11-летняя девочка, пропавшая в Туапсе во время атаки ВСУ 24 апреля, была найдена погибшей по результатам четырехдневной поисковой операции. В круглосуточных мероприятиях принимали участие около 700 человек, включая добровольцев «ЛизаАлерт», кинологов и специалистов экстренных служб.