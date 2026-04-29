Мать эксплуатировала пятилетнюю дочь для создания контента для взрослых В США мать обвинили в создании контента для взрослых с пятилетней дочерью

В американском штате Индиана 41-летней Элизабет Крикмор предъявили серию тяжких обвинений, связанных с эксплуатацией ее пятилетней дочери, пишет Daily Star. По данным издания, женщина использовала девочку для создания контента для взрослых и привлечения подписчиков.

Крикмор инкриминируют восемь эпизодов: четыре по факту эксплуатации ребенка при производстве материалов для взрослых и столько же за хранение запрещенных файлов с участием детей. По данным следствия, поводом для проверки стал сигнал в Департамент по делам детей. Позже следователи обнаружили переписку, в которой один из подписчиков просил Крикмор прислать ему откровенное видео с присутствием девочки в кадре.

В материалах дела уточняется, что четыре файла, ставшие основой обвинения, были найдены при анализе аккаунтов. На момент их создания ребенку было от пяти до шести лет.

В настоящее время женщина находится в розыске. Ее муж заявил полиции, что не имеет отношения к аккаунту. В случае признания Крикмор виновной по всем пунктам ей грозит до 72 лет тюремного заключения. Расследование продолжается.

