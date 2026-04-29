29 апреля 2026 в 09:05

Врач назвала неожиданную пользу от внезапного снегопада в апреле

Психиатр Кунаковская: снег в апреле вызовет у части россиян детский восторг

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выпавший в апреле снег вызовет у некоторых россиян чувство уюта и детский восторг, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, наблюдение за таянием снежного покрова может действовать как антидепрессант.

Для многих апрельский снег — это бонусная зима без обязательств. Красивый контраст: нежные зеленые листочки или цветущие тюльпаны под пушистым белым одеялом. Это вызывает детский восторг, ностальгию по ушедшей зиме и чувство уюта. Дается разрешение на лень и отмену дел. К вечеру снег обычно тает, что служит мягким антидепрессантом. Вы видите, что неприятное явление временно, и это автоматически снижает градус фрустрации, — пояснила Кунаковская.

Однако она подчеркнула, что чаще всего снег в апреле вызывает негативную реакцию, так как воспринимается как неоправданные ожидания. По словам психиатра, это приводит к усталости, раздражительности, апатии и сезонной хандре. Врач добавила, что особенно тяжело тем, у кого весной обостряется авитаминоз или метеочувствительность.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что в холодную погоду следует держать ноги в тепле, чтобы избежать простуд. Он также посоветовал не дышать через рот и носить варежки.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
