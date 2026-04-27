Терапевт ответил, как избежать простуды в непогоду

27 апреля 2026 в 14:08

Терапевт Кондрахин призвал держать ноги в тепле в непогоду, чтобы не заболеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В холодную погоду рекомендуется держать ноги в тепле для предотвращения простудных заболеваний, заявил NEWS.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он также посоветовал не дышать через рот и всегда иметь при себе варежки.

Как только меняется атмосферное давление и погода становится холодной, мы начинаем терять тепло. Возвращаемся к системе зимнего обеспечения: надеваем шарф, может быть, даже достаем зимнюю обувь. На руки — варежки или перчатки. На улице дышим только через нос, потому что он согревает воздух и увлажняет его, и нам становится более-менее комфортно. Самое неприятное — это промочить ноги, потому что, как только они остывают, холодная кровь начинает проникать в организм. Мы будем переохлаждаться, и это как раз может привести к ослаблению иммунитета, — поделился Кондрахин.

Он подчеркнул, что также необходимо беречь голову от холода, поскольку без шапки она быстро теряет тепло. При этом, по словам врача, если переохлаждение уже допущено, обернуть ситуацию вспять будет куда тяжелее.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская заявила, что при аллергии, в отличие от вирусной инфекции, возникает зуд в горле и носу. По ее словам, простуда обычно проходит за 10 дней, тогда как аллергическая реакция может длиться значительно дольше.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
