Появились новые детали ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе было локализовано к 07:05 по московскому времени, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Там отметили, что к утру 29 апреля к ликвидации последствий были привлечены более 300 человек на свыше 70 единицах специальной техники. Также к устранению возгорания были привлечены сотрудники МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет, в регионе справляются с вызовами. При этом подобные удары по гражданской инфраструктуре со стороны Киева становятся все чаще, уточнил президент.