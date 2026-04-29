Первый в Европе корабль-носитель БПЛА могут применить против России РИА Новости: судно-носитель БПЛА могут использовать для провокаций против Москвы

Первый в Европе корабль-носитель БПЛА, который построили для флота Португалии, может стать инструментом антироссийских провокаций по требованию НАТО, заявил португальский аналитик Алешандри Геррейру. По его словам, которые приводит РИА Новости, вся промышленность Североатлантического альянса направлена против РФ.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти средства могут быть задействованы НАТО для антироссийских провокаций, — отметил он.

Ранее сообщалось,что война в Иране выявила слабые места стран НАТО и продемонстрировала неготовность Североатлантического альянса к военному противостоянию с Россией. Первым слабым местом стала неспособность быстро и массово производить боеприпасы. По словам аналитиков, этот вопрос рассмотрят на саммите в июле.

При этом глава Военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в НАТО не знают, кто победил в военном конфликте Ирана с США и Израилем. В частности, по его словам, в Блоке считают, что события продолжают развиваться и требуют дополнительной оценки.