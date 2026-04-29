Составлен список лучших фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне

Фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне занимают особое место в мировом кинематографе. После победы над нацистской Германией прошел 81 год, за это время было снято множество лент на эту тему. Список популярных картин о ВОВ — в материале NEWS.ru.

«...А зори здесь тихие»

«А зори здесь тихие» — советский двухсерийный фильм 1972 года. Он снят по одноименной повести Бориса Васильева режиссером Станиславом Ростоцким.

По сюжету в прифронтовой зоне группа девушек-зенитчиц вступает в неравный бой с вражескими десантниками. Они мечтали о любви, нежности и семейном тепле, но война заставила их проявить всю свою стойкость. Они до конца выполнили свой долг.

Главные роли исполнили: Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук и Людмила Зайцева.

Картина получила номинацию на самую престижную кинопремию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

«По следу зверя»

Шпионский сериал-драма «По следу зверя» вдохновлен реальными историями о работе советской и немецкой разведок во время Второй мировой войны. Действие разворачивается в критический период — 1942–1943 годы, когда Германия осознает поражение под Сталинградом и готовится к реваншу под Курском.

Немецкие диверсанты проникают в советский тыл, устраивая разрушительные акции саботажа. Им противостоят советские разведчики под командованием Сергея Скорина и его брата Андрея Лосева, которых играет Павел Харланчук и Михаил Гаврилов-Третьяков. Однако между братьями возникает конфликт: один подозревает другого в работе на врага.

«Судьба человека»

Фильм «Судьба человека» (1959), экранизация одноименного рассказа Михаила Шолохова, стал режиссерским дебютом Сергея Бондарчука. После премьеры его начали воспринимать как перспективного режиссера. История о шофере Соколове, попавшем в плен во время войны, прошедшем через концлагерь, потерявшем семью, но сохранившем доброту и способность любить, глубоко тронула и читателей, и зрителей.

Бондарчук решил не только снять этот фильм, но и сыграть главную роль.

После премьеры Сергей Бондарчук сразу стал известным режиссером. Фильм собрал 39 млн зрителей, получил главный приз на ММКФ 1959 года и ряд призов других международных кинофестивалей, а режиссер-дебютант получил Ленинскую премию.

«По законам военного времени»

Один из самых известных и долгоиграющих военно-исторических детективов. История вращается вокруг работы сотрудников советской военной прокуратуры и следственных органов во время войны и после нее.

В центре сюжета — дуэт следователей Ивана Рокотова и Светланы Елагиной (Евгений Воловенко и Екатерина Климова), а также харизматичный старшина Григорий Федоренко (Александр Панкратов-Черный). На сегодняшний день вышло восемь сезонов, каждый из которых разворачивается в новом городе и ставит перед героями новые задачи. Им приходится бороться не только с фашистскими диверсантами, но и с внутренними врагами.

Проект завоевал популярность благодаря стабильно высоким рейтингам, став визитной карточкой современного военно-патриотического кино.

«Они сражались за Родину»

«Они сражались за Родину» (1975) — второй фильм Сергея Бондарчука, снятый по роману Михаила Шолохова. Лента повествует о жестоких боях под Сталинградом и стрелковом подразделении, защищавшем переправу через Дон. Среди ужасов войны солдаты переживали как личные трагедии, так и мгновения счастья.

Главные роли исполнили Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов и Василий Шукшин. Режиссер намеренно выбирал актеров, которые прошли войну и сохранили о ней яркие воспоминания. Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский и другие участники съемок тоже воевали. Для режиссера было принципиально важно, чтобы актеры не просто исполняли свои роли, а вживались в них, переживая эмоции своих героев.

По результатам опроса журнала «Советский экран», фильм стал лучшим в 1976 году, а еще через год режиссер и оператор фильма стали лауреатами Государственной премии им. братьев Васильевых.

«До свидания, мальчики»

Военная драма основана на реальных событиях обороны Москвы и повествует о подвиге подольских курсантов, которые в октябре 1941 года остановили немецкое наступление.

Действие сериала начинается перед войной. Саша Воронов, воспитанник детдома, приезжает в подмосковный городок, чтобы поступить в артиллерийское училище. Он заводит друзей, вместе они учатся, влюбляются, ссорятся и взрослеют. Осенью 1941 года над Москвой нависает угроза вражеского наступления. 5 октября курсантов и преподавателей училища поднимают по тревоге: им приказывают любой ценой задержать продвижение немцев до прихода подкрепления.

В фильме режиссера Сергея Крутина, помимо Ильи Шляги, снялись Владимир Вдовиченков, Мария Шукшина, Андрей Соколов, Елена Ксенофонтова, Артур Ваха, Анатолий Кот, Екатерина Волкова и другие актеры.

