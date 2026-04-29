Напиток богов: какая доза кофе снижает тревожность и спасает от стресса

Британские ученые пришли к выводу, что умеренное количество кофе может помочь решить психологические проблемы. По данным исследования, напиток снижает тревожность и позволяет избежать депрессии. Эксперты рассказали NEWS.ru, кому противопоказан кофе, какой его вид самый полезный, сколько можно пить чашек в день без вреда для здоровья. Подробности — в материале портала.

Что нового ученые узнали о пользе кофе

Умеренное употребление кофе — две-три чашки в день — способствует выработке дофамина, что снижает тревожность и уровень стресса, а также помогает избежать депрессии. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, использовавшие данные британского биобанка UK Biobank. В нем приняли участие 460 тыс. человек.

«В многомерных скорректированных моделях наблюдалась J-образная зависимость между потреблением кофе и состоянием психического здоровья: наименьший риск наблюдался при умеренном потреблении (две-три чашки в день). Связь между потреблением кофе и расстройствами настроения была более выраженной у мужчин», — отметили авторы исследования.

Они также заявили, что эффект был одинаковым для людей, употребляющих разные виды кофе: молотый, растворимый и не содержащий кофеин.

Кому противопоказан кофе

В умеренных количествах кофе бодрит и повышает работоспособность, а в неограниченных может навредить, отметила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт, валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, большое значение имеет индивидуальная чувствительность к напитку.

«Я знаю людей, которые плохо переносят кофе, довольно быстро начинают чувствовать усталость и падение работоспособности. Интересный факт: у достаточно молодых, условно сорокалетних людей напиток часто приводит к повышению артериального давления. А у пожилых нет такого выраженного эффекта, потому что у них уже негибкие сосуды, которые слабо реагируют на кофе. Нужно отслеживать собственные реакции», — отметила она.

Специалист добавила, что помимо людей с нестабильным артериальным давлением кофе не рекомендуется пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, при гастрите или синдроме раздраженного кишечника напиток может вызывать дополнительное раздражение стенок желудка и усугубить течение заболеваний.

Кроме того, врач напомнила, что кофе обладает выраженным мочегонным действием. Его большое количество может привести к обезвоживанию.

«При употреблении кофе нельзя забывать о простой воде, чтобы компенсировать [дефицит]. Предпочтительнее пить свежесваренный кофе из свежемолотых зерен в кофемашине, в турке или во френч-прессе, кому как нравится», — сказала она.

Когда и как нужно пить кофе

По словам Чернышовой, можно пить черный кофе, с молоком или сливками. Однако тем, кто худеет и считает калории, необходимо учитывать калорийность напитка с добавками.

«Капучино, латте и тем более раф — это достаточно калорийные напитки. Можно набрать вес, если переборщить с калориями и не учитывать число выпитых чашек капучино за день», — подчеркнула врач.

При этом эксперт не высказалась против добавления в кофе небольшого количества сахара — не более одной-двух ложек. По словам Чернышовой, про сахар ходит много страшилок, но это не яд. Однако пациентам с нарушениями глюкозного обмена, преддиабетом или диабетом необходимо регулировать сахар, исходя из предписаний лечащего врача.

«Кофе не заменяет завтрак. Плохая история — выпить натощак чашку напитка и ничего не есть. Так можно повредить слизистую оболочку желудка», — отметила специалист.

По ее словам, если после употребления кофе снижается бодрость и повышается артериальное давление, лучше заварить крепкий чай, который также содержит кофеин.

«Там тоже есть кофеин, но он поступает медленнее, делая более плавную дугу. Кофе может резко поднять давление и потом так же резко опустить», — предупредила она.

Какая дневная порция кофе оптимальна

Врач-психотерапевт, сексолог, нутрициолог Лариса Никитина в беседе с NEWS.ru отметила, что две-три чашки кофе в день — оптимальное количество для среднестатистического человека. Она посоветовала употреблять напиток в первой половине дня, чтобы не возникало проблем с засыпанием.

Эксперт рекомендовала выбирать качественные виды напитка с чистым составом. По мнению Никитиной, кофе может улучшить состояние человека, но лишь в сочетании со здоровым образом жизни.

«Если человек употребляет алкоголь, курит как не в себя, у него изменен режим бодрствования, он все время находится в депрессии, то после двух-трех чашек кофе сильно не поздоровеет. Это комплексный процесс. Но кофе не зря прекрасно используется в течение многих веков», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что не следует употреблять больше двух-трех чашек напитка в день, чтобы избежать чересчур сильного воздействия на организм стимулирующих веществ. По словам Никитиной, выработки определенного количества дофамина вполне достаточно, чтобы взбодриться. Она также отметила, что у многих людей употребление напитка превратилось в утренний ритуал, что очень полезно в начале дня.

«Не стоит пить кофе на голодный желудок. Лучше всего начинать утро со стакана сильно теплой воды. Пока вы проводите утренние процедуры и чистите зубы, у вас эта водичка впитывается. Затем вы идете на легкий завтрак, который заканчивается небольшой чашечкой кофе, кто какой любит», — резюмировала специалист.

