23 апреля 2026 в 07:11

Кофе с молоком — это слишком скучно. Готовлю с карамелью и сливками — идеальный побег от рутины

Этот рецепт — тонкий компромисс между энергией крепкого кофе и нежностью десерта. Карамель дает глубокую сладость, не перебивая кофейную горчинку, а сливки смягчают вкус, делая его округлым и бархатным.

Что понадобится

Для кофе: молотый кофе — 2 ч. л. (или 1 порция эспрессо), вода — 120 мл.

Для карамельно-сливочного слоя: сливки 33% — 150 г, сахар — 50 г, вода — 30 мл.

Для подачи: лед — 4–5 кубиков, карамельный сироп — по вкусу.

Как готовлю

Приготовьте порцию крепкого кофе (эспрессо или альтернативным способом) объемом примерно 120 мл и дайте ему немного остыть.

Для карамели в сотейнике растопите сахар с водой до золотисто-янтарного цвета, не перемешивая, а лишь покачивая посуду. Осторожно, тонкой струйкой влейте в горячую карамель охлажденные сливки, интенсивно помешивая венчиком до получения однородного гладкого соуса.

Дайте карамельной смеси полностью остыть. В высокий бокал (хайбол или айриш-бокал) налейте карамельный соус, добавьте лед.

Сверху очень медленно, по обратной стороне ложки, влейте охлажденные взбитые до мягких пиков сливки, чтобы они легли отдельным слоем.

Завершающим аккордом аккуратно влейте вдоль стенки остывший, но еще теплый кофе — он должен образовать третий, нижний слой. Подавайте немедленно, наслаждаясь контрастом температур и гармонией вкусов.

Проверено редакцией
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Дмитрий Демичев
