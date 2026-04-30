Трамп анонсировал высадку астронавтов на Луну Трамп заявил о шансах высадки астронавтов США на Луну до 2029 года

Вероятность высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года высока, заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил об этом во время встречи с экипажем лунной миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете Белого дома.

По его словам, работа в этом направлении ведется «с опережением графика». Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман отметил, что агентство придерживается «осуществимого плана» по лунной миссии. Программа «Артемида» развивается с регулярными запусками.

Мы снова занялись запуском лунных ракет с хорошей периодичностью. Только что миссия «Артемида-2» совершила облет Луны. В 2027 году мы запустим миссию «Артемида-3», на 2028 год мы сохраним две возможности высадки астронавтов на поверхность, — заявил Айзекман.

Также Трамп прокомментировал вопрос о возможном переносе штаб-квартиры NASA из Вашингтона. Он сказал, что нахождение объекта в столице дает ряд преимуществ. Айзекман добавил, что работа в Вашингтоне позволяет компании взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами и принимать необходимые решения.

Ранее в Роскосмосе сообщили об успешной состыковке транспортной-грузового корабля «Прогресс МС-34» с российским модулем «Звезда» на МКС. Корабль был запущен с Байконура.