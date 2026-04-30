30 апреля 2026 в 04:34

Трамп анонсировал высадку астронавтов на Луну

Трамп заявил о шансах высадки астронавтов США на Луну до 2029 года

Луна Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вероятность высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года высока, заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил об этом во время встречи с экипажем лунной миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете Белого дома.

По его словам, работа в этом направлении ведется «с опережением графика». Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман отметил, что агентство придерживается «осуществимого плана» по лунной миссии. Программа «Артемида» развивается с регулярными запусками.

Мы снова занялись запуском лунных ракет с хорошей периодичностью. Только что миссия «Артемида-2» совершила облет Луны. В 2027 году мы запустим миссию «Артемида-3», на 2028 год мы сохраним две возможности высадки астронавтов на поверхность, — заявил Айзекман.

Также Трамп прокомментировал вопрос о возможном переносе штаб-квартиры NASA из Вашингтона. Он сказал, что нахождение объекта в столице дает ряд преимуществ. Айзекман добавил, что работа в Вашингтоне позволяет компании взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами и принимать необходимые решения.

Ранее в Роскосмосе сообщили об успешной состыковке транспортной-грузового корабля «Прогресс МС-34» с российским модулем «Звезда» на МКС. Корабль был запущен с Байконура.

США
Дональд Трамп
Космос
Луна
