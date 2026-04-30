Трамп пообещал обнародовать данные об НЛО

Администрация США намерена вскоре обнародовать массив данных о неопознанных летающих объектах, заявил президент США Дональд Трамп. Власти готовы раскрыть столько информации, сколько это возможно.

Думаю, мы обнародуем столько, сколько сможем, в ближайшем будущем, — сказал Трамп.

Правительство Белого дома опубликует значительный объем имеющихся материалов. Часть из них может оказаться особенно интересной для общества, добавил Трамп, отметив, что только недавно говорил на эту тему с американскими военными летчиками. По его словам, они наблюдали подобные явления и делились впечатлениями. Президент США заявил, что пилоты говорили, что «видели такое, во что невозможно поверить».

Так что вы об этом прочитаете, — сказал Трамп.

О том, что необходимо опубликовать данные об НЛО, говорил член палаты представителей Конгресса страны Тим Берчетт. По его словам, Белый дом обладает информацией о загадочном огромном корабле неизвестного происхождения. По словам конгрессмена, этот объект был такого размера, что его трудно списать на секретные разработки.