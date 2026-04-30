Зеленский напрягся. Мадьяр занялся венграми в Закарпатье: как он их защитит

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить права венгров в Закарпатье. При этом в Киеве подтверждать встречу пока не спешат, отвечая уклончиво на вопросы СМИ. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, почему Будапешту важно остановить притеснения закарпатских венгров и чего Мадьяр будет добиваться от Киева.

Зачем Мадьяр поедет в Закарпатье

Мадьяр, который вот-вот сменит Виктора Орбана на посту премьера Венгрии, рассказал о планах провести в июне встречу с Зеленским и обсудить с ним восстановление прав венгров на Украине. По словам лидера «Тисы», диалог должен состояться в Берегово — одном из центров проживания венгерской диаспоры Закарпатья. Такое решение он принял после своей встречи в Будапеште с мэром населенного пункта Золтаном Бабяком.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин пока не подтвердил возможность встречи: на вопросы СМИ он лишь сообщил, что у Зеленского «не согласован график на июнь».

Судьба закарпатских венгров — важнейший вопрос для любого политика в Будапеште, уверен политолог Антоний Киш. По его словам, именно по этой причине ни Орбана, ни Мадьяра не стоит рассматривать как пророссийских или проевропейских лидеров.

«Они в первую очередь провенгерские политики и ориентируются на венгерское большинство. А оно внимательно смотрит, как живут венгерские общины по всему миру», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Что происходит с венграми в Закарпатье

Закарпатье стало проблемным регионом в первую очередь из-за политики насильной украинизации. В местных школах запрещено преподавание на венгерском языке, а вскоре после Евромайдана в Берегово пытался высадиться «десант» из львовских националистов — все закончилось столкновениями с жертвами с обеих сторон.

В 2010 году в городе прошел референдум за возвращение исторического названия Beregszász. В нем приняли участие 51% горожан, а за переименование проголосовало 52%. Впрочем, Киев проигнорировал это решение и игнорирует до сих пор.

В 2014-м Орбан начал предоставлять закарпатским венграм гражданство по упрощенной процедуре. Уже спустя год в Закарпатье насчитывалось более 90 000 жителей с венгерскими паспортами.

При этом между Киевом и Будапештом росла напряженность: правительство Венгрии «тормозило» выделение кредитов Украине, Орбан выступал в поддержку России и всячески препятствовал попыткам евроинтеграции Незалежной. Своего пика конфронтация достигла после блокировки Киевом трубопровода «Дружба», по которому транзитом шла российская нефть. Украинцы согласились его разблокировать лишь после проигрыша партии Орбана «Фидес» на парламентских выборах.

Исторические претензии Венгрии

Европейские элиты и власти в Киеве надеялись именно на такой исход голосования в Венгрии. Однако на место «Фидеса» пришла не менее консервативная и националистически настроенная «Тиса». Разница между лидерами этих движений лишь в том, что Орбан — евроскептик и поддерживал тесный контакт с властями США, а Мадьяр ориентирован на сильный Евросоюз при условии соблюдения национальных интересов стран — участниц объединения. Для Будапешта эти интересы сейчас связаны в том числе с российской нефтью, отказываться от которой Мадьяр вовсе не намерен.

Будапешт не во всем согласен с Брюсселем и по вопросам внутренней европейской политики. На прошлой неделе лидер «Тисы» заявил, что в Восточной Европе необходимо выстраивать новый центр силы, в который могли бы войти Венгрия, Австрия и Польша. Фактически он предложил странам вступить в союз на историческом фундаменте Австро-Венгерской империи. А она, к слову, занимала ряд западных областей Украины: Галицию, украинскую часть Буковины и Закарпатье. Если уж совсем углубляться в историю, то в XI–XIII веках последний регион был частью Венгерского королевства. В общем, Мадьяру есть что предъявить Зеленскому.

Торг, угрозы и уступки

Главный вопрос для Киева сейчас — как именно Мадьяр намерен «восстанавливать права» закарпатских венгров? Будет ли он действовать через «мягкую силу» или задумал военный аншлюс? Киш считает, что последний вариант исключен.

«Мадьяр не будет воевать, поскольку ему не позволит Брюссель, на который он все же ориентируется. Но он станет давить методом угроз, уступок и торга. И если Будапешт продавит для закарпатских венгров отмену закона об украинском языке в школах и наем на работу чиновников без знания украинского, то для Киева это тоже будет шажок в сторону сепаратизма. Тут я бы уже говорил не про реакцию украинских властей, а про то, как отреагирует какой-нибудь отмороженный „Азов“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru)», — отметил политолог.

По большому счету, для Петера Мадьяра закарпатские венгры — это в равной степени и рычаг давления на Киев, и головная боль. С одной стороны, он всегда может ветировать самые невыгодные для Будапешта решения ЕС, оправдывая это ущемлением прав закарпатской диаспоры. С другой — венгерский электорат, который поддерживает Мадьяра, всегда будет держать в фокусе внимания эту проблему и может спросить, почему их премьер, который обязался защищать национальные интересы страны и народа, так мало делает для соотечественников за рубежом.

Вариант, при котором Будапешт включит в свой состав Закарпатье, есть — если Украина как государство окончательно перестанет существовать. Тут в процесс могут включиться и другие государства вроде Польши. И такую вероятность по нынешним временам исключать нельзя.

Читайте также:

Закарпатская обособленность: русины и венгры могут отвернуться от Киева?

Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии

«Венгр» свалил Орбана: что означает победа Мадьяра для Европы и России