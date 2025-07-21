Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 10:10

Корейские огурцы с соевым соусом: пряная заготовка на зиму без стерилизации

Необычный рецепт огурцов на зиму: готовим по-корейски Необычный рецепт огурцов на зиму: готовим по-корейски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если классические соленья уже приелись, самое время попробовать что-то новенькое. Огурцы по-корейски — это острая и ароматная закуска с выраженным азиатским вкусом. Маринад с соевым соусом, чесноком, уксусом и специями превращает обычные огурцы в пряное лакомство, которое отлично подходит к мясу, рису и даже картошке.

На 1 кг огурцов возьмите 150 г моркови, натрите ее на корейской терке. Добавьте 2 ст. л. сахара, 1,5 ч. л. соли, 4 измельченных зубчика чеснока, 80 мл 9%-ного уксуса и 60 мл соевого соуса. Для аромата подлейте 50 мл растительного масла и по вкусу всыпьте немного молотого острого перца. Все тщательно перемешайте и дайте настояться в холодильнике 4–5 часов.

Когда огурцы пустят сок, разложите их по стерилизованным банкам, залейте маринадом, плотно закройте крышками. Советуем хранить их в холодильнике или прохладной кладовке.

  • Совет: для лучшего вкуса используйте молодые, плотные огурцы с тонкой кожицей — они хорошо впитывают маринад и остаются хрустящими.

Посмотрите другой рецепт огурцов по-корейски — быстрого варианта на каждый день.

огурцы
Корея
национальная кухня
рецепты
рецепт
домашние заготовки
простыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затопленный в Подмосковье тоннель в метро попал на видео
В Москве приостановили движение на одной из линий метро
Башкирский город конкурирует с Москвой и Петербургом по зарплатам
Лисовец раскрыл, почему в моду вошел рыбакор-стиль
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дожди
У границ РФ заметили подготовленный инструкторами США украинский батальон
На Западе заговорили о тяжелом положении Зеленского
Раскрыты детали о водителе разбившегося в Якутии автобуса
Раскрыта самая востребованная у россиян валюта
Американцы усомнились в целесообразности программы в отношении нелегалов
Кузов вылетевшей под грузовой поезд фуры разорвало на части
Корейские огурцы с соевым соусом: пряная заготовка на зиму без стерилизации
Женщина избила медика скорой, приехавшего по вызову к ее ребенку
В Европе заподозрили, что Зеленский врет о потерях в ВСУ
Россиянин засунул смартфон не туда и задержал рейс на три часа
Al Jazeera сообщила о гибели десятков палестинцев в Газе
В правительстве призвали к более активному внедрению ИИ в отрасли экономики
Пушилин оценил важность взятия ВС России Белой Горы в ДНР
«Русская община» назвала незаконным решение о признании ее нежелательной
Появилось видео падения автобуса с вахтовиками в овраг в Якутии
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм
Общество

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.