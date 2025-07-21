Корейские огурцы с соевым соусом: пряная заготовка на зиму без стерилизации

Корейские огурцы с соевым соусом: пряная заготовка на зиму без стерилизации

Если классические соленья уже приелись, самое время попробовать что-то новенькое. Огурцы по-корейски — это острая и ароматная закуска с выраженным азиатским вкусом. Маринад с соевым соусом, чесноком, уксусом и специями превращает обычные огурцы в пряное лакомство, которое отлично подходит к мясу, рису и даже картошке.

На 1 кг огурцов возьмите 150 г моркови, натрите ее на корейской терке. Добавьте 2 ст. л. сахара, 1,5 ч. л. соли, 4 измельченных зубчика чеснока, 80 мл 9%-ного уксуса и 60 мл соевого соуса. Для аромата подлейте 50 мл растительного масла и по вкусу всыпьте немного молотого острого перца. Все тщательно перемешайте и дайте настояться в холодильнике 4–5 часов.

Когда огурцы пустят сок, разложите их по стерилизованным банкам, залейте маринадом, плотно закройте крышками. Советуем хранить их в холодильнике или прохладной кладовке.

Совет: для лучшего вкуса используйте молодые, плотные огурцы с тонкой кожицей — они хорошо впитывают маринад и остаются хрустящими.

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