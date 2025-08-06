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06 августа 2025 в 08:10

Появились детали взаимодействия напавших на «Крокус» террористов

Исполнители и пособники теракта в «Крокусе» для общения использовали псевдонимы

Обвиняемые перед началом заседания 2-го Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Обвиняемые перед началом заседания 2-го Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Исполнители теракта в «Крокусе» для коммуникации друг с другом использовали псевдонимы и сленг, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Отмечается, что пособники террористов также применяли особые обозначения.

Также в целях конспирации члены террористической организации использовали в разговорах между собой специальные речевые обороты (сленг), друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), — говорится в материалах дела.

Ранее один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев предложил выплатить символическую компенсацию пострадавшим. Как сообщила адвокат Ксения Трунова, фигурант готов перечислить по тысяче рублей каждому из 127 признанных потерпевшими. Солиеву вменяют пособничество в обеспечении нападавших оружием и взрывными устройствами.

Согласно материалам дела, террористы приобрели как минимум четыре автомобиля разных марок для подготовки преступления. В их числе Renault Symbol, Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Kia Rio. Транспортные средства использовались для обеспечения мобильности членов террористической группировки.

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