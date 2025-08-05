Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 07:27

Исполнители теракта в «Крокусе» купили четыре машины для его подготовки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Террористы и их сообщники, обвиняемые в нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», купили не менее четырех автомобилей различных марок для его подготовки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Речь идет о таких машинах, как Renault Symbol, Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Kia Rio. Уточняется, что преступники приобрели их для обеспечения мобильности и передвижения членов террористической организации.

Организаторами и участниками террористической организации, а также лицами, содействовавшими террористической деятельности, были приисканы, приобретены, а также предоставлены автомобили, — говорится в документе.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета России, жертвами нападения стали 149 человек.

Ранее появилась информация, что организаторы теракта в «Крокусе» выделили 350 тысяч рублей на приобретение оружия. Эти средства были переведены 24 февраля 2024 года через банковский счет одного из участников террористической группировки.

террористы
теракты
Подмосковье
Крокус Сити Холл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бонусная система «Аэрофлота» не работает с момента атаки хакеров
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.