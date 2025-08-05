Исполнители теракта в «Крокусе» купили четыре машины для его подготовки

Исполнители теракта в «Крокусе» купили четыре машины для его подготовки

Террористы и их сообщники, обвиняемые в нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», купили не менее четырех автомобилей различных марок для его подготовки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Речь идет о таких машинах, как Renault Symbol, Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Kia Rio. Уточняется, что преступники приобрели их для обеспечения мобильности и передвижения членов террористической организации.

Организаторами и участниками террористической организации, а также лицами, содействовавшими террористической деятельности, были приисканы, приобретены, а также предоставлены автомобили, — говорится в документе.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета России, жертвами нападения стали 149 человек.

Ранее появилась информация, что организаторы теракта в «Крокусе» выделили 350 тысяч рублей на приобретение оружия. Эти средства были переведены 24 февраля 2024 года через банковский счет одного из участников террористической группировки.