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05 августа 2025 в 04:20

Террористам для нападения на «Крокус» выделили крупную сумму на оружие

Организаторы атаки на «Крокус» потратили на покупку оружия 350 тысяч рублей

Теракт в ‭«Крокус Сити Холле» Теракт в ‭«Крокус Сити Холле» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» выделили 350 тысяч рублей на приобретение оружия для нападения, свидетельствуют следственные материалы по делу. Эти средства были переведены 24 февраля 2024 года через банковский счет одного из участников террористической группировки, пишет ТАСС.

Согласно документам, фигурант дела Шахромджон Гадоев перевез из Дагестана в Подмосковье три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1380 патронов. Затем их передали непосредственным исполнителям теракта.

Хусейн Хамидов <...> перевел 350 000 рублей на банковский счет <...> Шахромджона Гадоева <...> которые использовались для <...> покупки оружия, примененного в теракте, — говорится в материалах дела.

Теракт 22 марта 2024 года унес жизни 149 человек. Все четверо непосредственных исполнителей были задержаны при попытке бегства в Украину, позднее задержаны и другие соучастники. Расследование продолжает выявлять новые детали подготовки этого преступления.

Ранее омбудсмен Таджикистана Умед Бобозода сообщил, что может присоединиться к процессу по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, если Россия не запретит участие представителей других государств, то есть вероятность, что он подключится.

Крокус Сити Холл
деньги
теракты
оружие
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