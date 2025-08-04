К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона

К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона Омбудсмен Таджикистана Бобозода счел возможным участие в процессе по «Крокусу»

Омбудсмен Таджикистана Умед Бобозода сообщил, что может присоединиться к процессу по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, которые приводит РИА Новости, если Россия не запретит участие представителей других государств, то есть вероятность, что он подключится.

Я пока не принял решения, буду ли я принимать участие в судебном процессе о теракте в «Крокус Сити Холле», <...> где большинство обвиняемых на процессе — граждане Таджикистана, — объяснил Бобозода.

В материалах дела сказано, что психические расстройства появились у 68 из 108 потерпевших после теракта в «Крокусе». Уточняется, что у большинства из них наблюдается развитие расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, а также расстройство эмоций и поведения.

Ранее четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» полностью признали вину и раскаялись на закрытом заседании суда. Подсудимые подтвердили это после оглашения обвинительного заключения. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме без присутствия журналистов.