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04 августа 2025 в 18:13

К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона

Омбудсмен Таджикистана Бобозода счел возможным участие в процессе по «Крокусу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омбудсмен Таджикистана Умед Бобозода сообщил, что может присоединиться к процессу по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, которые приводит РИА Новости, если Россия не запретит участие представителей других государств, то есть вероятность, что он подключится.

Я пока не принял решения, буду ли я принимать участие в судебном процессе о теракте в «Крокус Сити Холле», <...> где большинство обвиняемых на процессе — граждане Таджикистана, — объяснил Бобозода.

В материалах дела сказано, что психические расстройства появились у 68 из 108 потерпевших после теракта в «Крокусе». Уточняется, что у большинства из них наблюдается развитие расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, а также расстройство эмоций и поведения.

Ранее четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» полностью признали вину и раскаялись на закрытом заседании суда. Подсудимые подтвердили это после оглашения обвинительного заключения. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Крокус Сити Холл
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