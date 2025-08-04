Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали вину

Четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» признали вину и раскаялись в содеянном, заявила ТАСС адвокат Людмила Айвар. Заседание суда прошло в закрытом от СМИ режиме.

После оглашения обвинительного заключенная все непосредственные участники теракта заявили, что вину признают в полном объеме и раскаиваются в содеянном, — уточнила собеседница агентства.

Ранее выяснилось, что психические проблемы появились у 68 из 108 потерпевших после теракта в концертном зале подмосковного Красногорска. Оказалось, что у большей части из них наблюдается смешанная тревожная и депрессивная реакция, а также расстройство эмоций и поведения.

Дело о теракте в «Крокусе» рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Защита потерпевших настаивала на открытых слушаниях с ограничением доступа к отдельным эпизодам.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. В концертный зал ворвались преступники, которые открыли огонь по гражданским. Жертвами трагедии стали 149 человек.