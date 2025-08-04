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04 августа 2025 в 13:02

Военный суд рассмотрит дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме

Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит дело о теракте в «Крокус Сити Холле» в закрытом режиме, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Защита потерпевших при этом настаивала на проведении слушаний в открытом режиме, ограничив доступ лишь к отдельным эпизодам.

Суд на месте, совещаясь, определил: провести дальнейшее заседание в закрытом режиме, — сказано в решении коллегии из трех судей.

Основную часть слушаний планируют проводить в закрытом режиме из-за сведений, составляющих государственную тайну, и информации о разыскиваемых обвиняемых. Предложение пригласить присяжных на заседание было отвергнуто.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед началом концерта группы «Пикник» четверо нападавших устроили стрельбу по зрителям и подожгли помещение. В результате атаки погибли 149 человек, более 500 пострадали. Следствие завершили в июне 2025 года, обвинение утвердила Генеральная прокуратура.

Ранее первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин потребовал высшей меры наказания для террористов из «Крокуса». По его словам, в некоторых случаях Конституция позволяет применять смертную казнь. Депутат добавил, что мораторий не позволяет осудить террористов по справедливости и никакой судебной ошибки в деле быть не может.
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