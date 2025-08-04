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04 августа 2025 в 14:19

Среди выживших при теракте в «Крокусе» выявили одну закономерность

Психические расстройства появились у 68 потерпевших после теракта в «Крокусе»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Психические расстройства появились у 68 из 108 потерпевших после теракта в «Крокусе», передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что у большинства из них наблюдается развитие расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, а также расстройство эмоций и поведения.

По словам экспертов, это является результатом пережитого сильного стресса. Подобное расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед началом концерта группы «Пикник» четверо нападавших устроили стрельбу по зрителям и подожгли помещение. В результате атаки погибли 149 человек, более 500 пострадали. Следствие завершили в июне 2025 года, обвинение утвердила Генеральная прокуратура.

Ранее следствие выяснило, что четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» за день до нападения по указанию куратора купили новые телефоны и кухонные ножи, которыми воспользовались во время атаки. Все действия террористы выполняли по инструкциям человека под псевдонимом Сайфулло.

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Крокус Сити Холл
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