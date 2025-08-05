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05 августа 2025 в 12:51

Обвиняемый по делу «Крокуса» предложил потерпевшим по 1 тысяче рублей

Солиев предложил потерпевшим по делу «Крокуса» по 1 тысяче рублей компенсации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев предложил выплатить компенсацию в размере тысячи рублей каждому из 127 потерпевших, сообщила ТАСС адвокат пострадавших Ксения Трунова. Он является одним из обвиняемых в обеспечении исполнителей нападения оружием и взрывными устройствами.

Подсудимый Солиев Умеджон предложил в ходе сегодняшнего заседания возместить моральный вред 127 потерпевшим, которых мы представляем, выплатив им по одной тысяче рублей, — рассказала Трунова.

По данным следствия, Солиев действовал под псевдонимом Мухаммад и руководил структурной ячейкой террористической организации в России. Следствие утверждает, что он привез оружие из Дагестана в Москву и передал его исполнителям атаки, а также обеспечил их взрывчаткой и компонентами для изготовления СВУ.

Ранее следствие установило, что организаторы теракта выделили 350 тысяч рублей на приобретение оружия. 24 февраля 2024 года деньги были переведены на счет одного из участников группировки Шахромджона Гадоева, который доставил из Дагестана в Подмосковье три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1380 патронов. Это оружие затем передали непосредственным исполнителям нападения.

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