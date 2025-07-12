Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 20:39

Голубцы-неженки из пекинки! Такие голубчики съедаются моментально!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите голубцы, но не хотите тратить время на долгую готовку? Тогда этот рецепт для вас! Пекинская капуста — идеальная основа: её листья мягкие, нежные и не требуют долгой варки. А если приготовить голубцы на сковороде, они получатся особенно сочными, с аппетитной румяной корочкой. Это блюдо отлично подойдёт для семейного ужина или даже для гостей — все оценят лёгкость и насыщенный вкус.

Сначала аккуратно разберите капусту на листья и опустите их в кипящую воду на пару минут — так они станут податливыми. Пока листья остывают, займитесь начинкой: смешайте фарш, полуготовый рис, мелко нарезанный лук и натёртую морковь. Добавьте соль, перец и любимые специи по вкусу. На край каждого листа выложите начинку и заверните аккуратным конвертиком или рулетиком.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте голубцы до золотистой корочки с обеих сторон. Затем влейте бульон, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите около 20–25 минут, чтобы они пропитались ароматами. Подавайте горячими, с ложкой сметаны и свежей зеленью. Получается невероятно вкусно, а готовится — проще простого!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

голубцы
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Макрон раскрыл статус Новой Каледонии
Женщина стала жертвой авиаудара ЦАХАЛ по Ливану
Напавший на школьниц в Подмосковье подросток объяснил агрессию мизогинией
Хлесткий удар Шлеменко закончил бой для испанца в рамках SFC
На Красной площади караульный помог сослуживцу справиться с жарой
Стало известно, кто оказался отцом избившего двух школьниц подростка
В России предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков
Оторвавшаяся от ветра крыша медкомплекса в Москве попала на видео
Появилось видео последствий урагана в Москве и Подмосковье
Стала известна причина окутавшего Нижний Новгород зловония
Раскрыто имя теннисистки, превзошедшей Шарапову по титулам на Уимблдоне
Часть Запорожья погрузилась во тьму
«Есть право выбора»: Роднина о жизни в США
Обвиняемого в растрате директора МХАТа заметили в необычном месте
ЦСКА стал обладателем Суперкубка России
Солдаты ВСУ массово дезертируют из элитного батальона «Волки да Винчи»
Жизнь в США, слухи о свадьбе, вещества: где сейчас актер Юрий Колокольников
Медик ВСУ вернула все полученные награды Зеленскому
Юрист раскрыл, что грозит летавшей на военном самолете блогерше
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.