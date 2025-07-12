Голубцы-неженки из пекинки! Такие голубчики съедаются моментально!

Любите голубцы, но не хотите тратить время на долгую готовку? Тогда этот рецепт для вас! Пекинская капуста — идеальная основа: её листья мягкие, нежные и не требуют долгой варки. А если приготовить голубцы на сковороде, они получатся особенно сочными, с аппетитной румяной корочкой. Это блюдо отлично подойдёт для семейного ужина или даже для гостей — все оценят лёгкость и насыщенный вкус.

Сначала аккуратно разберите капусту на листья и опустите их в кипящую воду на пару минут — так они станут податливыми. Пока листья остывают, займитесь начинкой: смешайте фарш, полуготовый рис, мелко нарезанный лук и натёртую морковь. Добавьте соль, перец и любимые специи по вкусу. На край каждого листа выложите начинку и заверните аккуратным конвертиком или рулетиком.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте голубцы до золотистой корочки с обеих сторон. Затем влейте бульон, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите около 20–25 минут, чтобы они пропитались ароматами. Подавайте горячими, с ложкой сметаны и свежей зеленью. Получается невероятно вкусно, а готовится — проще простого!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!