На Западе рассказали, как Украина прячет иностранные истребители от России

На Западе рассказали, как Украина прячет иностранные истребители от России NI: Украина строит подземные укрытия для западных истребителей

Власти Украины начали возводить подземные укрытия для истребителей западного производства F-16 и Mirage 2000, чтобы скрыть их от российской армии, передает The National Interest. Автор материала указал, что передаваемые Киеву партнерами самолеты стали приоритетными целями для ВС РФ.

Украина возводит для их (самолетов. — NEWS.ru) защиты подземные бункеры, — отметил автор статьи.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ столкнулись с проблемами при эксплуатации истребителей Mirage 2000 из-за дефицита времени на подготовку. Украинские пилоты и технический персонал допускают ошибки ввиду того, что сильно спешат. Это приводит к неадекватному поведению в небе и недопониманию возможностей самолетов, отметил эксперт.

Кроме того, Попов подчеркнул, что языковой барьер мешает украинским летчикам управлять западными истребителями. Задержка реакции, к которой приводит необходимость перевода надписей с английского или французского языков, играет критическую роль, сказал генерал-майор.