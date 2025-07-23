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23 июля 2025 в 12:48

Раскрыта главная причина неудач ВСУ с самолетами F-16 и Mirage 2000

Генерал Попов: ВСУ не имеют достаточной подготовки для полетов на Mirage 2000

F-16 F-16 Фото: Training Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами при эксплуатации самолетов Mirage 2000 из-за нехватки времени на подготовку, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинские пилоты и технический персонал допускают ошибки из-за спешки, что приводит к неадекватному поведению в воздухе и недопониманию возможностей техники.

Сразу скажу, что дефицит времени при подготовке летного состава ВСУ к полетам на F-16 и Mirage 2000 очень большой, поэтому они торопятся. Эта торопливость в кавычках заставляет их делать ошибки. Скорее всего, это недопонимание работоспособности техники и неадекватность поведения летчиков. Возможно, где-то ошибки в эксплуатации и подготовке инженерно-технического состава самолета к полету тоже не исключены. Но в этом случае все равно работают с ними рядом французские добровольцы или инструкторы — этот факт еще не доказан, но я думаю, что в скором времени информация об этом появится, — пояснил Попов.

Генерал отметил, что полноценное освоение нового типа самолета требует минимум полтора-два года, а в случае с Mirage 2000 — даже больше из-за его сложной аэродинамики. По его словам, Украина сократила этот срок до нескольких месяцев. Он подчеркнул, что особую опасность представляет треугольное крыло истребителя, которое требует от пилота высокого мастерства для предотвращения срыва потока и потери управляемости.

Освоение нового типа самолета предусматривает по всем технологическим процессам обучения и подготовки минимум полтора-два года, а то и три года. Это необходимо для того, чтобы ознакомиться со всеми нюансами. Mirage 2000 требует очень большого внимания. Максимум — три-пять месяцев [тратит Украина по обучение полетам на новых самолетах]. Это в разы меньше. Особенности эксплуатации истребителя — это треугольное крыло. Как правило, оно имеет свои нюансы в пилотировании и аэродинамике эксплуатации, — резюмировал Попов.

Ранее стало известно, что украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Пилоту самолета удалось катапультироваться.

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