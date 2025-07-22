Первый из переданных ВСУ Mirage 2000 рухнул в Волынской области

Первый из переданных ВСУ Mirage 2000 рухнул в Волынской области Украинский истребитель Mirage 2000 разбился во время полетного задания

Украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Пилоту самолета удалось катапультироваться, сообщили в Воздушных силах Украины.

Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов, — говорится в официальном сообщении.

По предварительным данным, причиной инцидента стал технический отказ бортового оборудования. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.

Французская сторона передала Украине несколько истребителей этого типа в феврале 2025 года. Хотя официальное количество переданных машин не раскрывалось, СМИ сообщали о поставке не более шести единиц Mirage 2000.

Ранее депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что Украине не хватает самолетов для перехвата беспилотных летательных аппаратов. По его словам, военные вынуждены «прикручивать» к легкомоторным самолетам пулеметы и на них гоняться за дронами. Парламентарий считает, что такая ситуация ненормальна для страны, которая участвует в вооруженном конфликте.