Генерал назвал неочевидную сложность для ВСУ с западными самолетами

Языковой барьер мешает пилотам Вооруженных сил Украины управлять западными самолетами, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов, комментируя крушение истребителя Mirage 2000. По его словам, задержка реакции, вызванная необходимостью перевода надписей с английского или французского языков, может стать критическим фактором.

Существует языковой барьер. Все надписи в кабине Mirage 2000 выполнены на французском языке, а для F-16 — на английском. Важно отметить, что задержка реакции может быть связана с обработкой информации в мозгу: нейроны получают данные, обрабатывают их и передают через нервную систему на костно-мышечную ткань для правильного управления органами управления. Эта задержка может составлять доли секунды, но в критической ситуации это время может сыграть решающую роль, — сказал Попов.

Он уточнил, что можно переклеить некоторые надписи, переведя их на украинский язык, однако речевой информатор переписать практически невозможно. По словам генерала, это устройство предоставляет важную информацию в полете и предупреждает о режимах работы двигателя и недостатках в пилотировании, таких как угол атаки.

Задержки могут повлиять на возникновение нештатной ситуации, которая может перейти в аварийную и затем в катастрофическую. Хотя в данном случае катастрофы не произошло, и летчик катапультировался, не исключено, что была допущена ошибка в подготовке самолета к полету инженерно-техническим составом или недопонимание со стороны летчика относительно информации, предоставляемой техническими системами на самолете. Это могло привести к тому, что он не успел выполнить необходимые действия из-за перевода и осознания информации, — добавил Попов.

Ранее стало известно, что украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Пилоту самолета удалось катапультироваться.