Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 13:05

Генерал назвал неочевидную сложность для ВСУ с западными самолетами

Генерал Попов: языковой барьер мешает ВСУ управлять западными самолетами

Истребитель Mirage 2000 Истребитель Mirage 2000 Фото: Cui Xinyu/Xinhua/Global Look Press

Языковой барьер мешает пилотам Вооруженных сил Украины управлять западными самолетами, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов, комментируя крушение истребителя Mirage 2000. По его словам, задержка реакции, вызванная необходимостью перевода надписей с английского или французского языков, может стать критическим фактором.

Существует языковой барьер. Все надписи в кабине Mirage 2000 выполнены на французском языке, а для F-16 — на английском. Важно отметить, что задержка реакции может быть связана с обработкой информации в мозгу: нейроны получают данные, обрабатывают их и передают через нервную систему на костно-мышечную ткань для правильного управления органами управления. Эта задержка может составлять доли секунды, но в критической ситуации это время может сыграть решающую роль, — сказал Попов.

Он уточнил, что можно переклеить некоторые надписи, переведя их на украинский язык, однако речевой информатор переписать практически невозможно. По словам генерала, это устройство предоставляет важную информацию в полете и предупреждает о режимах работы двигателя и недостатках в пилотировании, таких как угол атаки.

Задержки могут повлиять на возникновение нештатной ситуации, которая может перейти в аварийную и затем в катастрофическую. Хотя в данном случае катастрофы не произошло, и летчик катапультировался, не исключено, что была допущена ошибка в подготовке самолета к полету инженерно-техническим составом или недопонимание со стороны летчика относительно информации, предоставляемой техническими системами на самолете. Это могло привести к тому, что он не успел выполнить необходимые действия из-за перевода и осознания информации, — добавил Попов.

Ранее стало известно, что украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Пилоту самолета удалось катапультироваться.

ВСУ
СВО
самолеты
Украина
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: последние новости, тайный смысл колец Миддлтон
В России снимут сериал об АвтоВАЗе
Пятилетний ребенок госпитализирован из-за выстрела хлопушки в лицо
Путин подписал новый закон, расширяющий понятие экстремистской организации
Стало известно, сколько западных самолетов осталось у ВСУ
«Боевая закладка», налет на ГРЭС, прорыв границы: ВСУ атакуют РФ 23 июля
Экономист объяснил, почему крупные банки снизили ставки по вкладам
«Путь к жестокости»: депутат осудил запрет кормить бездомных животных
«Светлаков и Галустян гнули пальцы»: Живейнова о съемках в «Наша Russia»
Песков назвал точное время начала третьего раунда переговоров в Стамбуле
Володин анонсировал поездку в Северную Корею
В трех крупных украинских городах ожидаются новые протесты
Зоозащитник оценила предложение ГД о штрафах за кормление животных
Уроженец Казахстана получил российский паспорт после СВО
Володин объяснил, на что направлена спецоперация на Украине
Песков поделился ожиданиями Кремля по переговорам с Украиной в Стамбуле
Генерал назвал неочевидную сложность для ВСУ с западными самолетами
БДСМ с продолжением: гей-жиголо убил пенсионеров и танцевал перед камерой
В Кремле раскрыли, что будет обсуждаться на переговорах в Стамбуле
Песков назвал главное условие для встречи Путина и Зеленского по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.