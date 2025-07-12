Пикантный салат «Корейка»: курица, сыр и немного чеснока!

Салат «Корейка» точно не останется без внимания. Это один из тех рецептов, что готовятся за 15 минут, а исчезают со стола в два раза быстрее. Курица, сыр, чеснок, немного моркови по-корейски — все просто, но вместе это превращается в настоящую бомбу вкуса.

Филе курицы (300 г) отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими кубиками. Натереть 100 г твердого сыра и 2–3 зубчика чеснока, добавить 150 г моркови по-корейски. Всыпать немного соли и перемешать с 2–3 ст. л. майонеза. Дать настояться 10–15 минут — и подавать. Салат «Корейка» хорош как сам по себе, так и в роли закуски к горячему.

Совет: добавьте немного свежей зелени или посыпьте жареными семечками — хруст будет просто идеальный.

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